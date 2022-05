Is Club Brugge belangrijke schakel kwijt? Mats Rits verlaat op krukken de kleedkamer na match op Anderlecht

Club Brugge kwam zondag niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Anderlecht. Union blijft zo met drie punten voorsprong leider in de Champions Play-offs. Nog erger misschien is de mogelijk zware blessure voor Mats Rits.

De wedstrijd van de middenvelder van blauw-zwart duurde amper 27 minuten. Rits leek zich te verstappen, ging zitten en werd gewisseld voor Ruud Vormer. Over de aard van de blessure is tot op heden weinig geweten, maar Rits verliet wel op krukken de kleedkamer van Club. Mogelijk is hij minstens voor de rest van de play-offs out.

