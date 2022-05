Brits onderzoek: “Russisch trollenleger verspreidt vanuit oude fabriek leugens over oorlog”

Vanuit een oude fabriek in Sint-Petersburg worden wereldleiders en andere bekendheden bestookt met desinformatie over de oorlog in Oekraïne, zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Russische trollenleger zou een ruimte gehuurd hebben in een oude fabriek waar militair materieel gemaakt wordt. Van daaruit zouden pogingen ondernomen worden om de publieke opinie te manipuleren door de accounts van bekende mensen op sociale media te bestoken met desinformatie en propaganda over de oorlog. Ook accounts van kranten en nieuwssites zien plots veel reacties van mensen die goedpraten wat Rusland aan het doen is in Oekraïne. Ook die zouden het werk zijn van de trollen. Ze zouden actief zijn op acht platformen, waaronder Tiktok, Youtube en Instagram.

Onder meer de accounts van wereldleiders als Boris Johnson, Olaf Scholz en Josep Borrell worden bestookt met desinformatie. Andere doelwitten zijn wereldsterren als de bekende dj’s David Guetta en Tiësto, en de muziekgroepen Rammstein en Daft Punk. Ook nationale bekendheden in landen als Zuid-Afrika en India krijgen ermee te maken. Ondertussen worden op die platformen ook nieuwe trollen gezocht.

Volgens het onderzoek zou de operatie in de fabriek gelinkt kunnen worden aan Jevgeni Prigozjin, een oligarch die aan de wieg staat van het Internet Research Agency. Dat bedrijf werd ervan beschuldigd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 Donald Trump aan de overwinning te hebben geholpen door het verspreiden van desinformatie. Vergelijkbaar met wat nu gebeurt dus. (gjs)