Tesla-bestuurder ‘roept’ zijn auto met hoogtechnologische functie, maar privéjet staat in de weg

Eigenaars van een Tesla durven wel eens klagen dat ze eigenlijk proefpersonen zijn die de auto testen. Voor de smart summons-functie van het elektrische voertuig - een hoogtechnologisch snufje waarbij je de Tesla kan ‘roepen’ - is dat zeker het geval. Tesla waarschuwt op zijn website dat de functie, die in 2019 werd geïntroduceerd, nog in de testfase zit en enkel mag worden gebruikt als er snel kan worden ingegrepen. Die waarschuwing zal de Amerikaanse Tesla-eigenaar uit bovenstaande video zeker onthouden. Toen hij smart summons gebruikte op een vliegveld, werkte de functie perfect. Alleen stond er een privéjet van zo’n 3,5 miljoen dollar in de weg.