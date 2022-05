Belisia plaatst zich voor eindronde na klinkende 5-0-zege: “Ik denk dat we voor niemand schrik moeten hebben”

Tiemen Wijnen (Belisia) in duel met Jelle Alaerts (Wijgmaal). — © Bart Borgerhoff

Met een klinkende 5-0 zege tegen Wijgmaal heeft Belisia zich met brio geplaatst voor de eindronde. De Vlaams-Brabanders konden enkel in het begin van de wedstrijd gelijke tred houden, maar na de 2-0 doofde hun kaars snel uit. Vandaag kent de fusieclub haar eerste tegenstander in de nacompetitie. De ambitieuze Limburgers spreken zich over een eventuele promotie naar eerste nationale niet uit. “We bekijken wel wat op ons afkomt”, houdt T2 Jan Schoefs de druk af.