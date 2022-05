Dieter Coppens vertrekt naar Thailand voor ‘Down the road’

Tv-gezicht Dieter Coppens (44) is zondag naar Thailand vertrokken, om daar een nieuw seizoen van Down the Road op te nemen. Hij stapte het vliegtuig op met zes reisgezellen – Ruben, Simon, Bob, Isa, Anne-Sophie en Ellen – en begeleidster Saar.

In Down the Road gaat Coppens op reis met zes jonge mensen met het syndroom van Down. Op die manier proberen de deelnemers hun grenzen te verleggen. Van het programma zijn al vier seizoenen gemaakt en uitgezonden op Eén. (dhs)