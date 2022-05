‘Blind gesprongen’-kandidaat kan zijn ogen niet geloven: plots staat bondscoach Roberto Martinez voor hem

Fred oog in oog met de bondscoach. — © VTM

De 37-jarige Fred uit Buggenhout staat vanavond aan de grond genageld in Blind gesprongen, het VTM-programma waarin experts een nieuwe job zoeken voor de kandidaten. De IT’er met een grote passie voor voetbal wordt daarvoor verwacht op een unieke locatie: het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke.

Wanneer hij zijn blinddoek afdoet, staat Fred oog in oog met bondscoach Roberto Martinez. Die spreekt hem aan: “Ik ben blij je te verwelkomen in je nieuwe werkomgeving. Ik ben ervan overtuigd dat jij weet dat een voetbalploeg 23 spelers telt, en achter de schermen nog eens zoveel mensen meewerken aan dezelfde missie. Daarom verwelkom ik jou in het team.”

Welke job zal Fred mogen uitvoeren? Ook dat krijgt hij van de bondscoach te horen. (dhs)

Blind gesprongen, VTM, 21.50 uur