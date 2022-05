Sana is de laatste deelnemer aan het experiment. — © VTM

Jobcoach zoekt job via een jobcoach: de cirkel is rond voor Sana Rguibi (27) uit Oudsbergen in het VTM-programma ‘Blind Gesprongen’. Daarin gaan experten op zoek naar een geschikte job voor kandidaten als Sana. Net voor haar deelname werkte de Oudsbergse zélf als jobcoach. “Ik wilde de rollen eens omdraaien.”