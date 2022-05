FC Zürich verzekert zich van 13e Zwitserse landstitel

FC Zürich heeft zich zondag van zijn 13e Zwitserse landstitel verzekerd na een 0-2 zege bij eerste belager Bazel. Met nog vier speelrondes te gaan is de kloof met 16 punten onoverbrugbaar geworden.

Assan Ceesay (40.) en Nikola Boranijasevic (45.+3) luidden heeft feestgedruis in met twee doelpunten vlak voor rust. In de tweede helft hield het elftal van de Duitse trainer Andre Breitenreiter ondanks dominantie van de thuisploeg stand.

Het is voor FCZ het eerste gewonnen kampioenschap sinds 2009. In 2016 zakte de club zelfs naar de tweede klasse, maar na een jaartje in het vagevuur keerden ze alweer terug op het hoogste niveau.