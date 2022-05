Openda toont zich van goudwaarde voor Vitesse, winnend PSV heeft Vertessen niet nodig

Loïs Openda (13.) trok met Vitesse op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-2). Hij lukte binnen het kwartier de openingstreffer voor de Arnhemmers, maar het thuisteam kwam nog voor rust langszij dankzij Isac Lidberg (35.). Na de onderbreking trof Openda een tweede keer raak, waarmee hij met de winning goal zijn doelpuntentotaal in competitieverband opvijzelde tot 15 stuks.

Tegelijkertijd kreeg PSV Willem II over de vloer (4-2). De gastheer had halfweg al een dubbele bonus te pakken: Ritsu Doan (2.), Cody Gakpo (31.) en Eran Zahavi (45.+2) verzorgden de Eindhovense doelpunten voor rust. Che Nunnely (44.) milderde voor de Tilburgers.

In de tweede helft was het de Belg Elton Kabangu (50.) die Willem II een tweede keer de aansluiting bezorgde, maar een eigen doelpunt van Wessel Dammers (60.) bracht de marge opnieuw op twee goals verschil.

Yorbe Vertessen ontbrak in het winnende kamp met een liesblessure. In de rangschikking van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling achtervolgt PSV (74 ptn.) op drie speeldagen van het einde nog steeds op vier punten van koploper Ajax (78 ptn.). Vitesse is zesde met 47 punten.