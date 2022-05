ION Hockey League: Racing en Gantoise strijden in finale voor titel

Racing en Gantoise hebben zich zondag geplaatst voor de finale van het Belgische veldhockeykampioenschap bij de mannen. In de returns van de halve finales haalden de Ratten het met 3-1 van Braxgata, de Buffalo’s wonnen de shoot-outs met 4-5 tegen Waterloo Ducks na 4-3 in de reguliere speeltijd voor de thuisploeg. Braxgata en Gantoise hadden in de heenmatch met 2-1 aan het langste eind getrokken.

In Fort Jaco reageerden de troepen van Craig Fulton meteen na het openingsdoelpunt van Braxgata-speler Loïck Luypaert (3., stroke) via Tanguy Cosyns (4., pc). Cédric Charlier zette het team uit Ukkel op voorsprong in het begin van het tweede kwart (18.). Jérôme Truyens (40.) bezorgde Racing uiteindelijk de kwalificatie voor de finale, de tweede in tien jaar (na 2013).

Waterloo Ducks sleepte tegen Gantoise shoot-outs uit de brand dankzij een 4-3 zege. De bezoekers openden de score via Alexandre de Paeuw (15.), maar Victor Charlet reageerde met twee omgezette strafcorners (20., 33.). Daarmee wisten de Watducks de achterstand uit de heenmatch uit. Blaise Rogeau lukte vlak na de pauze (41.) de gelijkmaker. Jeremy Wilbers bracht Waterloo met twee treffers (43., 51.) dichtbij de finale. Maar daar stak Etienne Tynevez (55.) een stokje voor met een derde Gentse treffer. In de shoot-outs profiteerde Gantoise optimaal van een misser van Red Lion Gauthier Boccard.

Gantoise, de nummer 5 van het kampioenschap, staat zo in de finale nadat het in extremis in de play-offs terechtkwam door de forfaitnederlagen van Leopold, opgelegd door de federatie vanwege onregelmatigheden rond het toeristenvisum van Federico Monja.

Indien het beroepscomité van de bond het oordeel van het controlecomité volgt in de zaak-Leopold, wordt op 7 en 8 mei een onuitgegeven finale afgewerkt in Louvain-la-Neuve. Racing kan zich voor de zesde keer tot kampioen kronen, de eerste keer sinds 1941. Gantoise pakte nog maar een keer de titel, in 1921.

Dragons en Gent spelen net zoals in 2021 vrouwenfinale

De vrouwenfinale van het Belgische kampioenschap veldhockey zal net zoals in 2021 opnieuw uitgevochten worden tussen Dragons en Gent volgend weekend in Louvain-la-Neuve.

De twee finalisten wonnen zaterdag hun heenmatchen in de halve finales en speelden zondag gelijk in de terugwedstrijden. In Brasschaat vielen er geen doelpunten te noteren in Dragons-Racing (0-0), terwijl Gent en Braxgata het op 1-1 hielden.

Zaterdag haalde Gent het met ruime 1-4 score in Boom. Dragons verwierf met 1-2 bij Dragons een uitstekende uitgangspositie en gaf die niet meer uit handen.

Gent doet in de finale een gooi naar de vierde titel in haar bestaan, na drie eerdere triomfen in 2006, 2009 en vorig jaar. Dragons wacht al sinds 1994 op een nieuw kampioenschap.