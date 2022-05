Alec Segaert en Britt Knaven kronen zich tot Belgische kampioen tijdrijden bij de beloften

Alec Segaert en Britt Knaven zijn de Belgische kampioenen in het tijdrijden bij respectievelijk de mannen en vrouwen beloften. De nationale titelstrijd had zondag plaats in het Oost-Vlaamse Gavere.

Alec Segaert (28:17) bleek na 23,2 kilometer een seconde sneller dan Jonathan Vervenne. De laatste podiumplaats bij de mannen beloften ging naar Lennert Van Eetvelt die 15 seconden trager reed dan Alec Segaert.

© Geert De Rycke

Bij de vrouwen beloften was Britt Knaven oppermachtig. Zij klokte af in een tijd van 33:14, 25 seconden sneller dan Elena Debouck. De bronzen medaille was er voor Eefje Brandt, die 31 seconden moest toegeven op Britt Knaven.

Mannen:

1. Alec Segaert (Lotto Soudal Development Team) de 23,2 km in 28:17 (gem 49 km/u)

2. Jonathan Vervenne op 0:01

3. Lennert Van Eetvelt 0:15

4. Robin Orins 0:32; 5. Arno Claeys 0:39; 6. Jelle Declerck 0:41; 7. Vincent Van Hemelen 0:48; 8. Tijl De Decker 1:16; 9. Gust Lootens 1:22; 10. Michiel Nuytten 1:25; 11. Branko Huys 1:27; 12. Aaron Stockx 1:28; 13. Noah Vandenbranden 1:29; 14. Warre Vangheluwe 1:31; 15. Xander Geysels 1:56; 16. Toon Clynhens; 17. Maxim Nonneman 1:58; 18. Ben Squire 2:05; 19. Bob Poelmans; 20. Ferre Geeraerts 2:12

Vrouwen:

1. Britt Knaven de 23,2 km in 33:14 (gem 41,69 km/u)

2. Elena Debouck op 0:25

3. Eefje Brandt 0:31

4. Sterre Vervloet 0:40; 5. Senne Knaven 0:54; 6. Esmée Gielkens 1:35; 7. Katrijn De Clercq 1:48; 8. Sara Maes 1:58; 9. Lauryne Van Laeken 2:37; 10. Jade Lenaers 2:41; 11. Malou Van Hooste 2:49; 12. Britt Verbeek 3:13; 13. Vicky Galle 4:22; 14. Laura Charlier 5:12; 15. Hannah Mahieu 5:24.

Scholiers en Jooris winnen bij junioren

Duarte Marivoet Scholiers en Febe Jooris zijn de Belgische kampioenen in het tijdrijden bij respectievelijk de jongens en meisjes junioren. De nationale titelstrijd had zondag plaats in het Oost-Vlaamse Gavere.

Duarte Marivoet Scholiers knalde over het 23,2 kilometer lange parcours in een tijd van 29:15. Jens Verbrugghe moest 41 seconden toegeven. Het brons was weggelegd voor Yarno Van Hercke. Hij had 30:18 nodig om de eindmeet te bereiken.

Febe Jooris mag een jaar lang haar tijdritten afwerken met de Belgische driekleur om de schouders. Zij klokte af na 16:06 en liet daarmee Xaydee Van Sinaey 40 seconden achter haar. Zélie Graux vervolledigde het podium nadat ze een tijd had neergezet van 17:44 op het 11,6 kilometer lange traject.

Uitslagen bij de junioren Jongens:

1. Duarte Marivoet Scholiers (Team Auto Eder) de 23,2 km in 29:15 (gem 47,38 km/u)

2. Jens Verbrugghe op 0:41

3. Yarno Van Herck 1:03

4. Aaron Dockx 1:04; 5. Ibe Dhondt 1:14; 6. Niels Driesen 1:15; 7. Steffen De Schuyteneer 1:16; 8. Milan Van Den Haute 1:21; 9. Sente Sentjens 1:22; 10. Vlad Van Mechelen 1:28; 11. Senne Debucke 1:32; 12. Milan Donie 1:36; 13. Kenay De Moyer 1:39; 14. Yorick Slaets 1:43; 15. Sam Neerinckx 1:44

Meisjes:

1. Febe Jooris (CC Pavé 76) de 11,6 km in 16:06 (gem 43,95 km/u)

2. Xaydee Van Sinaey op 0:40

3. Zélie Graux 1:38

4. Dina Boels 1:43; 5. Cleo Kiekens 1:59; 6. Sara Schildermans 2:00; 7. Anna Vanderaerden 2:03; 8. Britt Huybrechts 2:11; 9. Maaike De Mits 2:13; 10. Lente Duhamel 2:15; 11. Estée Fierens 2:21; 12. Chloe Greenwood 2:23; 13. Anne Bruneel 2:30; 14. Lani Wittevrongel 2:41; 15. An-Sofie Marien 2:48.