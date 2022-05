Sebastian Baez sleept eerste ATP-titel uit de brand

De Argentijn Sebastian Baez (ATP 59) is er zondag op het ATP-toernooi van het Portugese Estoril (gravel/534.555 euro) in geslaagd om zijn eerste ATP-trofee in de lucht te steken. Hij nam in de finale de maat van de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 29) met 6-3 en 6-2, na 1 uur en 14 minuten tennis.