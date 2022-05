Amerikaanse Ewers boekt eerste profzege, eindwinst Festival Elsy Jacobs is voor Bastianelli

De Italiaanse Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) heeft de eindzege geboekt in het Ceratizit Festival Elsy Jacobs, een Luxemburgse driedaagse rittenkoers voor de ProSeries. In de slotrit van zondag boekte de Amerikaanse Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB) haar eerste profzege.

In de golvende slotetappe over 109 kilometer in Garnich regende het aanvalspogingen, waardoor zich in de finale een kopgroepje afscheidde van een tiental rensters. Vanuit die groep reed Veronica Ewers solo naar de overwinning. De 27-jarige Amerikaanse, die nog maar recent met wielrennen op hoog niveau begon, haalde het met acht seconden voorsprong op de eerste achtervolgsters.

Voormalig wereldkampioene Bastianelli won daags na haar ritzege en haar 35e verjaardag de sprint voor de tweede plek voor de Nederlandse Karlijn Swinkels en zes andere rensters. Leidster Silvia Persico maakte geen deel uit van dat groepje, en verloor de eindzege zo nog aan haar landgenote Bastianelli. Ewers is tweede in het eindklassement op 0:09, Persico derde op 0:16.

Bastianelli is de opvolgster van de Deense Emma Norsgaard, de eindwinnares van vorig jaar in het Festival Elsy Jacobs.