Bart Swings pakt revanche en boekt eerste skeelerzege van het seizoen

Bart Swings heeft zijn eerste overwinning van het skeelerseizoen te pakken. Zeven weken na zijn laatste schaatstriomf zegevierde Swings zondag op wieltjes in Geisingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.

De olympische schaatskampioen was de snelste in een afvallingskoers over vijftien kilometer. Daarmee nam de 31-jarige skater revanche voor de nederlaag die hij en zijn team Powerslide zaterdag in de puntenkoers tegen de Colombiaan Andres Felipe Gomez hadden geleden.

Twee en een halve ronde voor het einde nam Swings op de snelle, overdekte piste afstand van Gomez (derde) en zijn landgenoot Alex Cujavante (tweede). Even aarzelde hij nog, maar op het voorlaatste rechte stuk versnelde de Vlaming opnieuw.

Het viertal van Powerslide, met naast Swings ook zijn secondant Jason Suttels, de Duitser Felix Rijhnen en de Colombiaan Jacobo Mantilla, bepaalde de eerste helft van de race het hoge tempo. Vervolgens namen de twee andere Colombianen en de Italiaan Daniele di Stefano het initiatief over. Van de leidende skaters viel Rijhnen af. De overigen vochten de strijd uit. Dit Stefano werd vierde, Suttels vijfde. Suttels won een klassement over alle afstanden van het weekeinde.

Net in de puntenkoers waren alle prijzen bij de vrouwen, die twaalf kilometer koersten, voor Latijns-Amerikaanse skaters, met de ongenaakbare Colombiaanse Gabriela Rueda als winnares. De 21e plaats van Fran Vanhoutte was minder dan ze had verwacht. Junior Jorun Geerts finishte op een knappe vierde plaats, bovendien werd ze derde in de algemene rangschikking.

De 500 meter leek in Geisingen wel een marathon. Het onderdeel werd over drie dagen afgewerkt. Bij de mannen waren er maar liefst honderd deelnemers. De elfde plaats van Anke Vos was bij de senioren de beste Belgische verrichting. Bij de junioren was er een achtste plaats voor Laurens Bergé en een twaalfde voor Geerts. De piepjonge B-junior Lyssa Vansteenkiste onderscheidde zich met een derde plaats. Haar 45.932 seconden doet maar weinig onder voor de tijden van Vos.