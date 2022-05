Leerlingen duiken in het schoolverleden tijdens Erfgoeddag-week

Michel Mathei bracht in de kleine feestzaal zijn uitgebreide verzameling schrijfmateriaal tot leven in boeiende verhalen. — © Fotoclub Heers

‘Erfgoed maakt school’ was de slagzin van de Erfgoeddag-week van 25 tot en met 29 april. Ook de basisscholen in Heers doken de afgelopen week in de wereld van het cultureel erfgoed.

“Dit jaar was er voor het eerst een speciaal aanbod voor de scholen uitgewerkt”, vertelt Heidi Loozen van de dienst Vrije Tijd. “We werkten met ‘klasbakken’ die naar de klas gingen om in één lesuur iets te vertellen over het schoolleven van destijds. In onze gemeente nodigden we Michel Mathei, Jos Vandebrouck en Daniëlle Houbrechts uit.”

Michel Mathei, voorzitter van Heemkunde Groot-Heers, presenteerde in de kleine feestzaal van De Bammerd de geschiedenis van het schrijven en schrijfmateriaal, van de prehistorie tot nu. Samen met schoolmateriaal ‘uit de oude doos’ bracht hij zijn uitgebreide verzameling schrijfmateriaal en inktpotjes tot leven in boeiende verhalen. “Ik vertelde de leerlingen onder meer over hoe de Romeinen al schrijfboekjes hadden, over hoe je met een veer kon schrijven en hoe je van walnoten en galnoten inkt kan maken.” Kunsthistoricus Jos Vandebrouck, voorzitter van de Heerse cultuurraad, nam de leerlingen in de klas mee naar het verleden met geanimeerde oude schoolverhalen. Herboriste Daniëlle Houbrechts verzamelde op haar beurt verhalen over het schoolleven in Heers van lang geleden. Ook kruiden die onder meer tijdens de lessen gebruikt werden, kwamen aan bod. (frmi)