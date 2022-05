Hasselt

Ondanks de natte zomer en winter is onze regio dit voorjaar opnieuw in een periode van extreme droogte beland. De eerste tekenen zien we vandaag al: te lage grondwaterstanden, lege regenputten en hoog brandgevaar in onze bossen. “We moeten nú water besparen als we straks niet in de problemen willen komen.”