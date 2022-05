David Goffin plaatst zich voor hoofdtabel op ATP-toernooi in Madrid

In de tweede en laatste kwalificatieronde versloeg hij op het gravel in de Spaanse hoofdstad de Chileen Alejandro Tabilo (ATP 91). Het werd na 1 uur en 12 minuten twee keer 6-4 in het voordeel van de 31-jarige Goffin, die voor het eerst tegen de in Canada geboren Tabilo speelde.

David Goffin neemt voor de zevende keer deel aan het Masters 1.000 in Madrid. Zijn beste resultaat is een kwartfinale in 2017. Vorig jaar ontbrak hij vanwege een blessure.