Tom Helsen stapt al na kwartier op bij MIA’s: “Ik wil hier niet zijn”

Muzikant Tom Helsen (45) is na een kwartier weer vertrokken bij de MIA’s. Het was niet te zien op tv. De muzikant maakte zijn beslissing achteraf bekend via zijn sociale media: hij schrijft overvallen te zijn door “een gevoel van leegte en oppervlakkigheid, ik wil hier niet zijn”.

“Muziek is zoiets moois: het schrijven, het harde werk, het opnemen, het samenwerken met mensen, het live spelen en mensen echt raken: ik heb een heel mooie job. Maar al wat er rondhangt, het competitieve, het vergelijken, het niet content zijn met wat je hebt, het neerkijken van de coole muziekliefhebbers op de commerciëlere, het de andere niet gunnen… ik ben dat allemaal een beetje beu.”

Helsen zegt zijn muziek nooit in een competitie te willen gooien. “Ik vind dat eerlijk gezegd nogal bullshit.” Daarom maakt hij bekend nooit meer naar de MIA’s te komen, “zelfs niet als ik ooit zelf genomineerd word”. Zijn zaterdagavond heeft hij uiteindelijk op café in Leuven doorgebracht, in plaats van in Paleis 12. (dhs)