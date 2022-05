Wat een redding! Doelman Jordan Pickford helpt ploeg in nood Everton aan hoopgevende zege tegen Chelsea

Everton heeft op de 35ste speeldag van de Premier League een verrassende, maar enorm belangrijke zege geboekt tegen Chelsea. The Toffees wonnen met 1-0 dankzij een goal van Richarlison, maar ook dankzij doelman Jordan Pickford. Die keepte een sterke match en had onder meer een ongelooflijke redding in huis op een knal van Cesar Azpilicueta.