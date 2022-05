13-jarige knaap uit Paal rijdt tegenstand op een hoopje op EK motorcross in Lommel

En of er nog motorcrosstalent in België is. Met zijn drieën stonden ze te blinken op het EK-podium in Lommel, de Belgen: Palenaar Maxime Lucas, die een demonstratie gaf, Ian Ampoorter en Douwe Van Mechgelen.

Stefan en Liam Everts, Jago Geerts, Joël Smets, Kay De Wolf, Thibault Benistant... Heel wat (ex-)wereldtoppers zakten zondag naar het Stedelijk Motorcrosscentrum in Lommel af om de jonge talenten in de 65 en 85cc aan het werk te zien. “Mooi om die gastjes hier bezig te zien. Ze gaan verdorie hard”, zei Liam Everts, zelf ook nog altijd maar 17. “Het is inderdaad nog niet zo heel lang geleden dat ik hier zelf 85cc heb gereden (lacht).”

In de 85cc maakte vooral Maxime Lucas indruk op Everts en co. De 13-jarige knaap uit Paal was subliem in het zand en bleek dan ook in beide reeksen een maatje te groot voor de concurrentie. Goed voor zijn allereerste EK-overwinning. “Of ik dit verwacht had? Stiekem toch wel een beetje. Nochtans zit ik al de hele week met een goeie verkoudheid”, zei een bedeesde Lucas. “Ik rij heel graag in het zand. Zeker als het zo zwaar komt te liggen als vandaag. Dat is echt mijn ding. Maar ik kan ook goed mijn plan trekken op de harde omlopen, hoor,” voegde Maxime er nog snel aan toe.

LEES OOK. Op zoek naar de opvolgers van Everts en Geerts: wereldkampioenen van de toekomst komen naar Lommel

De jonge Palenaar - die dit seizoen het EK en het Duitse ADAC rijdt - dweept met Tim Gajser en vooral Jorge Prado. “Mijn droom? Ooit ook Grote Prijzen rijden.”

De rijder van het DAM Racing KTM-team kreeg op het podium het gezelschap van twee landgenoten: Ian Ampoorter (2+2) en Douwe Van Mechgelen (8+3). Jarne Bervoets (12) - zoon van ex-GP-rijder Marnicq - vertrok op poleposition, maar was in beide reeksen bij een val betrokken. In de tweede reeks perste de Palenaar een straffe remonte uit zijn lijf: van 40 naar 11. In de eindstand was hij achtste (5+11).