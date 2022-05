Geen zege voor Jasper Philipsen: Sam Bennett pakt in Eschborn-Frankfurt eerste zege in net geen jaar

Sam Bennett heeft Eschborn-Frankfurt, een van de belangrijkste wielerwedstrijden in Duitsland, gewonnen. De Ier van Bora-Hansgrohe was in de sprint in Frankfurt duidelijk de sterkste. Fernando Gaviria en recordhouder Alexander Kristoff moesten het hoofd buigen, in de sprint kwamen de Belgische favorieten niet in het stuk voor.

Na de afgelasting van 2020 en de verplaatsing naar het najaar in 2021 vond Eschborn-Frankfurt, één van de belangrijkste koersen van Duitsland, weer op zijn vertrouwde datum plaats: 1 mei. Met een Belgische titelverdediger, want vorig jaar was Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) de snelste man in Frankfurt am Main. En met neoprof Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) kon nog een andere Belg aanspraak maken op een mooie uitslag.

Ook terug van de partij: Biniam Girmay, de winnaar van Gent-Wevelgem. De jonge Eritreeër maakte zijn terugkeer in het peloton na een maandje rust in eigen land. Girmay zou samen met ploegmakker en recordhouder Alexander Kristoff - hij won deze koers al vier keer - op winst mikken voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Belgen in de aanval

De vroege vlucht werd gekleurd door vijf renners, met daarbij ook twee Belgen. Jens Reynders (Sport Vlaanderen) en Johan Meens (Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles) kregen onder meer het gezelschap van de intussen 35-jarige Pierre Rolland, tegenwoordig aan de slag bij B&B Hotels-KTM en in een ver verleden nog tweevoudig etappewinnaar in de Tour de France.

De kopgroep zou een maximale voorsprong van om en bij de vijf minuten bij elkaar fietsen. Maar lang voor de finish was al duidelijk dat de vlucht weinig kans had. Rolland bleef uiteindelijk met nog ruim 75 kilometer te gaan alleen over. De Fransman kreeg nadien wel weer gezelschap. Vier renners maakten de oversteek, waarbij drie Belgen: Jens Reynders keerde terug, ook Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Cériel Desal (Bingoal-Pauwels Sauzen-Wallonie Bruxelles) kwamen aansluiten, net als de Duitser Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost).

Verwachte massasprint

Ook die aanvalspoging was geen al te lang leven beschoren. Jens Reynders - die eerst nog eens loste, maar nadien terugkwam - hield het uiteindelijk het langste vol, maar werd lang voor de binnentocht in Frankfurt am Main weer opgeraapt. Het kwam tot de verwachte massasprint: daarin bleek Sam Bennett oppermachtig. Hij pakt zo zijn eerste zege sinds 7 mei vorig jaar, toen hij de derde rit in de Ronde van de Algarve pakte. Een deugddoende overwinning voor de Duitse ploeg Bora-Hansgrohe.

De resterende podiumplaatsen waren voor Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) en Alexander Kristoff, die ondanks een geweldige leadout van Biniam Girmay niet meer over Bennett kon komen. Met Edward Theuns (zesde), Arnaud De Lie (zevende) en Piet Allegaert (negende) kleurden drie Belgen wel de top tien, maar winst zat er voor hen nooit in. Hammenaar Jasper Philipsen raakte ingesloten en kon nooit meedoen voor de zege.