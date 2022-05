Tongenaar Victor Nicolaers kreeg zijn onterechte boete in Hongarije dan toch terugbetaald. — © Tom Palmaers

Tongeren

Victor Nicolaers moest een boete betalen voor te snel rijden in Hongarije, hoewel hij er nooit was geweest. We legden het verhaal voor aan Viktor Orban. Vorige week stond het geld terug op Victors rekening.