In een zenuwslopende partij waarin Patro vocht voor een eindrondeticket, eindigde het uiteindelijk met net één puntje tekort. Een rode kaart midden eerste helft voor Mombongo luidde Patro‘s uitschakeling voor de play-offs in. “Een jaar werk kapot gemaakt in twintig minuten”, vloekte pechvogel Freddy Mombongo.