Rafael Nadal laat zich uit over Wimbledon-ban voor Russische tennissers: “Heel oneerlijk”

De Spaanse tennistopper Rafael Nadal (ATP 4) heeft zich scherp uitgelaten over de uitsluiting van Russische en Wit-Russische spelers voor het grandslamtoernooi van Wimbledon later dit jaar (27 juni - 10 juli).

Nadal gaf zondag op een persconferentie in aanloop naar het ATP-toernooi in Madrid te kennen dat de beslissing van de organisatoren “heel oneerlijk” is. “Wat kunnen deze arme mensen daar nu aan doen? Zij treffen geen schuld.”

De beslissing kwam er door de Russische inval in Oekraïne, met de steun van Wit-Rusland. De Britse regering zou de organisatie vrijwel geen andere keuze gelaten hebben.

Ook nummer een van de wereld Novak Djokovic liet zich eerder al kritisch uit over de beslissing. Onder meer Daniil Medvedev (ATP 2) zal daardoor niet in actie komen op het heilige gras van de All England Club in Londen.