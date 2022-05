LVL Genk buigt in vierde set, Gent kroont zich tot landskampioen

LVL moet zich voor het derde seizoen op rij neerleggen bij de titel van vicekampioen. Het verloor in de belle van de Champions Final met 3-1 van Gent, dat zich in set vier net op tijd herpakte om een tiebreak af te wenden.

De Edugo Arena kolkte. LVL bracht een stevig supporterslegioen op de been om het hoofd te bieden aan de spionkop van de thuisploeg. Dat leidde in set één tot een boeiende portie volleybal waarin Genk de beste start nam. Een pipe-aanval van Meynckens, voor het eerst opgeroepen voor de nationale A-ploeg, zette de bordjes op 9-12. Gent greep terug naar het klassieke recept en vocht terug via fly-aanvallen over Janssens. In moneytime bleef LVL lang in het Gentse kielzog, maar twee opeenvolgende vlammen van Flament waren goed voor 24-21. Vandewiele verzilverde de tweede setbal.

De bezoeksters misten in beurt twee hun start en betaalden dat cash. Gent teerde de ganse set vanuit een zetel op een vroege 4-0-voorsprong. De Valkeneer en Flament deden hun werk op de hoeken, Janssens en Vandewiele hadden in het midden de touwtjes stevig in handen. Onder impuls van Hawinkel en Dekeyser startte LVL in de slotfase nog aan een remonte, maar twee flagrante arbitrale missers smoorden die in de kiem.

Knap hoe Limburg, hevig aangemoedigd door een fanatieke aanhang, een nieuwe 3-0-bolwassing vermeed. Meynckens kwam in beurt drie helemaal los op de opposite. Met twee rake opslagen op rij legde Dagmar Boom bij 16-16 de basis de oververdiende setwinst. Een 9-11-stand in set vier liet de Limburgers eventjes hopen op een tiebreak, maar onder impuls van de sterke Smeets en MVP Janssens trok Gent voor eigen titel de titel dan toch aan boord.

Sets: 25-22, 25-19, 21-25, 25-19.

Gent: Janssens, De Valkeneer, Flament, L. De Quick, Smeets, Vandewiele. Libero’s: T. De Quick, Longeval. Kwam in: Vandesteene.

LVL: C. Humblet, Meynckens, Bröring, Boom, Hawinkel, Krenicky. Libero’s : Lambrix, M. Humblet. Kwamen in: Wijers, Dekeyser, Krenicka.