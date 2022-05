Onze tv-tips: lachen met de Duitsers, ijstijdreuzen en een voetbalsprookje

Allez Union

Canvas, ma, 21.20 uur

Of ze nu kampioen worden of niet, voetbalclub Union uit het Brusselse Sint Gilllis heeft er een memorabel eerste seizoen in de hoogste voetbalklasse opzitten. Het begon al op de eerste speeldag toen het grote buur Anderlecht versloeg en ze sloten de reguliere competitie als eerste af. Dit is een vijfdelige sportdocumentaire over het rijke verleden van de Brusselse voetbalploeg. In de eerste aflevering keren we terug naar 1897 toen de club ontstond. (tove)

Attenborough and the mammoth graveyard

BBC 1, ma, 21 uur

David Attenborough neemt deel aan een archeologische opgraving die de grootste mammoetontdekking sinds 20 jaar in Groot-Brittannië blootlegt. In 2017 vonden twee amateurfossieljagers in een steengroeve resten van een mammoet uit de ijstijd en een stenen handbijl gemaakt door een neanderthaler. Waarom waren er mammoeten in die omgeving en waarom zijn ze uitgestorven? Zouden de neanderthalers deze reuzen gedood hebben? Attenborough gaat mee op expeditie. (tove)

Allo’ Allo’!

VTM Gold, ma, 22.35 uur

Exact 40 jaar na de eerste aflevering is de legendarische comedy wat gedateerd, maar toch zijn we er zeker van dat de humor van scenarist David Croft nog steeds iedereen doet lachen. Deze eerste aflevering was een pilot, waarvan het vervolg anderhalf jaar op zich liet wachten. Maar in totaal werden er tot 1992 negen seizoenen en 85 afleveringen gedraaid. Je brengt een nostalgisch bezoek aan café-uitbater René Artois in het door oorlog geteisterde Nouvion. (tove)