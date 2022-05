Hasselt

“Niet nadenken, gewoon doen”, lijkt anno 2022 steeds vaker het motto in de tattooshop. Zo kozen de kandidaten van De Mol in de laatste aflevering spontaan voor een banaan op pootjes. Of ze het zich straks beklagen, weten we pas over een paar jaar. Wij gingen nu al op zoek naar Limburgers spijt hebben van de kunstwerkjes die ze op hun lichaam lieten vereeuwigen.