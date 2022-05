Genk maakt zich op voor 100.000 bezoekers O-parade

De parkings in het centrum zijn al zo goed als volzet. Mensen die nog toekomen krijgen het advies om de parkings aan de rand van het centrum of die van KRC-Genk en C-Mine te gebruiken. Vanuit die laatste twee plaatsen rijden om de dertig minuten pendelbussen af en aan. De O-parade vertrekt om 16 uur aan de Grotestraat en zal ongeveer twee uren later op het Stadsplein ontbonden worden.

CN