Antwerp en Union houden het spannend tot het einde, maar komen in potig duel op de Bosuil niet tot scoren

Antwerp en Union hebben zondagmiddag 0-0 gelijkgespeeld na een matige pot voetbal. Anthony Moris was bij de competitieleider de uitblinker met enkele knappe reddingen op pogingen van Frey en Nainggolan. In het slot lieten zowel Undav als Vanzeir de 0-1 liggen. Union zet Club dankzij het puntje wel op vier punten, al komen de West-Vlamingen zondagavond nog in actie op het veld van Anderlecht.

Never change the winning team, moet Union-coach Felice Mazzu gedacht hebben. De 56-jarige coach stelde dezelfde elf op als in de thuisoverwinning tegen Anderlecht: dat betekende dat Machida opnieuw de voorkeur kreeg op Rode Duivel Siebe Van der Heyden. Antwerp-coach Brian Priske voerde dan weer twee wissels door na de nederlaag tegen Club: Benson en De Laet kwamen in de ploeg ten koste van Balikwisha en de geschorste Seck.

Wie op een spetterend wedstrijdbegin hoopte, kwam op Den Bosuil alvast bedrogen uit. Meerdere geslaagde passes op rij waren een zeldzaam gegeven, en de balverliezen stapelden zich op. Pas na een dikke twintig minuten zat de studieronde erop. Antwerp kreeg via Frey een uitgelezen kans op de 1-0, maar Moris had een uitstekende parade in petto op de kopbal van de Zwitser.

Antwerp leek moed te putten uit die eerste kans, terwijl Union geen kansje bij mekaar voetbalde. Iets voorbij het halfuur was het opnieuw Frey die voor Moris opdook, maar opnieuw was de Luxemburgse goalie attent. De virtual reality waarmee de doelmannen bij Union tweewekelijks trainen, werpt zijn vruchten af.

© Isosport

De kansjes waren dus voor Antwerp, al was het niet zo dat de thuisploeg een fenomenale partij afwerkte. Langs beide kanten was het spel eerder teleurstellend. Union kon voor de rust enkel dreigen via kopballetjes van Burgess en Undav.

Haroun ontsnapt aan rood

Nee, in het slotkwartier van de eerste helft was het vooral scheidsrechter Laforge die de hoofdrol opeiste. Eerst gaf hij Haroun (terecht) geel na een gevaarlijke tackle bij Nielsen, maar twee minuten later hield hij de kaart op zak toen diezelfde Haroun veel te laat kwam bij Lazare. Altijd opnieuw geel en dus rood, maar Laforge vond een gele kaart voor Nieuwkoop door protest meer op zijn plek.

Priske deed wat hij moest doen bij aanvang van de tweede helft: Haroun naar de kant halen. Birger Verstraete, Bicky voor de vrienden, was zijn vervanger.

Onklopbare Moris

De tweede helft begon gelukkig met meer intensiteit en drang naar voren. De eerste echte kans was opnieuw voor Antwerp, maar Moris leek gewoon niet te kloppen: Nainggolan pakte uit met een goed schot richting verste hoek, maar Moris ging opnieuw perfect plat en voorkwam een haast gemaakte goal.

Maar ook Union kon al vroeg in de tweede helft echt dreigen. Via een snelle omschakeling, hoe kan het ook anders. Eerst mikte Lazare van dichtbij op Butez, nadien miste Vanzeir zijn schot compleet.

En plots ging het spel wel erg goed op een neer. Vele foutjes om gevaarlijke tegenvallen in de kiem te smoren waren dan ook het gevolg: Laforge moest dan ook meermaals met een geel karton zwaaien.

Ondanks dat de spelintensiteit veel hoger lag, kregen we ook na die twee vroege kansen niet al te veel doelgevaar te zien. De laatste pass kwam er bij beide teams steeds niet door.

Undav en Vanzeir laten het liggen

In het slotkwartier schakelde Union dan toch nog een versnelling hoger. Dat het op basis van die laatste 15 minuten niet met de 3 punten aan de haal gaat, is eigenlijk een half mirakel. Nieuwkoop bediende eerst Lazare met een perfecte voorzet, maar de offensieve middenvelder mikte zijn volley van dichtbij naast. Niet veel later werkte diezelfde Lazare dan toch de 0-1 tegen de touwen, maar de lijnrechter stak terecht zijn vlag in de lucht voor voorafgaand buitenspel van Dante Vanzeir. Ook Nielsen kwam twee keer in schietpositie, maar beide schoten misten richting.

In het absolute slot kreeg Union nog drie (!) uitgelezen mogelijkheden om de drie punten te pakken: eerst miste Vanzeir zijn schot compleet oog in oog met Butez, nadien ging de stifter van Undav helemaal de mist in. Ook in de blessuretijd verscheen Undav voor Butez, maar deze keer mikte hij pal op de doelman. Union laat zo in de slotfase drie 100% doelkansen onbenut. Of dit uiteindelijk duur puntenverlies zal blijken, valt af te wachten.

Door het 0-0 gelijkspel zet Union eerste achtervolger Club Brugge wel op vier punten, al kan Club zondagavond die achterstand reduceren tot 1 punt als het wint op Anderlecht.