Bill Murray erkent dat film werd stilgelegd door zijn gedrag op set

De Amerikaanse acteur Bill Murray heeft nu ook zelf bevestigd dat zijn gedrag op de set tegen een vrouw heeft geleid tot het stilleggen van zijn nieuwste film. Dat schrijft The Guardian. Het is niet duidelijk of de productie van de film zal worden hervat.

Murray omschrijft het incident op de set van ‘Being Mortal’ zelf als “een meningsverschil”, maar wilde niet ingaan op wat er specifiek gebeurd was, of wie daarbij betrokken was. “Ik deed iets waarvan ik dacht dat het grappig was, maar dat niet zo werd geïnterpreteerd. De filmstudio heeft daarop de juiste beslissing genomen om alles grondig te willen onderzoeken, daarom werd de productie stilgelegd.”

Volgens Murray is hij zelf ook in gesprek met de vrouw in kwestie “om vrede met elkaar te stichten”. “We zijn allebei professionals, we zijn fan van elkaars werk. We vinden elkaar ook leuk, denk ik. Maar als je niet langer kunt opschieten, of elkaar niet langer kunt vertrouwen, heeft het geen nut om de film verder af te werken.”

De 71-jarige Murray erkent dat hij moeite heeft om zich te schikken naar veranderende maatschappelijke normen. “Het is een les voor mij. De wereld is anders dan ze was toen ik een kind was. Wat ik altijd grappig vond als klein kind, is nu niet noodzakelijkerwijs nog grappig. Dingen veranderen mettertijd, en het is belangrijk dat ik dat ook begrijp. Enkel droevige mensen kunnen niet meer bijleren. Ik wil geen droevige mens zijn.”