Landgenoot Lennert Teugels tweede in eindstand van Ronde van Griekenland, Toudal en Gate vieren op slotdag

Halfweg de 154 kilometer lange slotrit tussen Kalabaka en Ioannina ging het peloton over een bergpas met bijna 1.700 meter hoogte, en dat hebben de renners geweten: de mist op de top was zo dik dat een flink deel van de afdaling geneutraliseerd werd afgewerkt, om de veiligheid van de renners te garanderen. Nadien ging de koers verder met dezelfde tijdsverschillen zoals op de top gemeten.

De amper negentienjarige Noor Embret Svestad-Bardseng reed de tweede wedstrijdhelft op zijn eentje aan de leiding. Het leverde hem de bergtrui op, maar net geen ritzege: onder impuls van Trek-Segafredo en het Belgische Bingoal-Pauwels Sauces-WB viel een eerste pelotonnetje hem in de slotkilometer op de nek. Toch werd het geen sprint, door een late aanval van Amerikaans kampioen Joey Rosskopf en de Deen Emil Toudal. Toudal haalde het, voor Rosskopf en de Noor Hakon Aalrust. Rémy Mertz was de beste Belg op de zevende plek.

De 31-jarige Gate, klassementsleider sinds winst in de openingsetappe, gaf op de slotdag zijn eindzege niet meer uit handen. Hij heeft in het eindklassement 1:52 voorsprong op Teugels, die vrijdag zijn eerste profzege boekte in Griekenland. De Brit Mark Stewart is derde in de eindstand op 1:56. Met Gianni Marchand (vierde) en Kenny Molly (vijfde) eindigden er nog twee andere Belgen in de top vijf. Het was van 2012 geleden dat de Ronde van Griekenland nog werd georganiseerd.