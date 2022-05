Simon Yates slaat terug op slotdag en boekt tweede ritzege in Ronde van Asturië, Colombiaan Sosa eindwinnaar

In een korte en voornamelijk dalende etappe van 122 kilometer tussen Cangas del Narcea en Oviedo wachtte in de finale nog een steile beklimming van derde categorie om het verschil te maken. En dat deed Simon Yates ook: de Brit sloeg op zijn eentje een kloof van om en bij de minuut en hield stand tot op de streep.

Yates, die vrijdag op een gelijkaardige manier de openingsetappe in Asturië had gewonnen, was in de bergetappe van zaterdag door het ijs gezakt, maar liet zich daardoor dus niet uit het lood slaan. De 29-jarige Brit, die eerder dit seizoen ook al de slotetappe van Parijs-Nice won, zit in de laatste rechte lijn naar de start van de Ronde van Italië van komende vrijdag, en keerde in Asturië terug in competitie na een hoogtestage in Andorra.

Op het palmares van de Ronde van Asturië volgt de 24-jarige eindwinnaar Sosa, zaterdag de beste in de koninginnenetappe, zijn landgenoot Nairo Quintana op. Die kwam dit jaar niet aan de start.