Jarige Leonardo Bonucci zorgt in z’n eentje voor de drie Turijnse punten tegen Venezia

Juventus startte furieus aan de partij met twee vluchtschoten van Zakaria en Pellegrini. Die laatste zag zijn poging op de deklat stranden. Een paar minuten later ging Bernardeschi neer in het Venetiaans strafschopgebied en de Italiaan claimde een penalty na licht contact met Caldara. Zowel de scheids als de VAR vonden er te weinig aan. Maar Juve kreeg niet veel later wel gewoon wat het al de hele openingsfase verdiende. De Ligt kopte een vrijschop door naar de jarige Bonucci en die kopte de 1-0 tegen de touwen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op het kwartier volgde de reactie van Venezia met een schot tussen de palen van Aramu. En een paar minuten later was daar ex-Leuvenaar Thomas Henry die maar rakelings naast knikte.

Derde keer, goede keer

Omdat de 1-0 ook na rust nog erg lang op het bord bleef staan, geloofde Venezia steeds meer in zijn kansen. Juventus liet zich in slaap wiegen en ontsnapte tot tweemaal toe aan de gelijkmaker van Aramu. Maar bij de derde poging van de Italiaan moest Juve-goalie Szczesny zich toch omdraaien.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een punt zou welgekomen zijn voor Venezia, dat nog in volle degradatiestrijd verkeert, maar uiteindelijk moest de staartploeg toch met lege handen weer naar huis. Bonucci stond op de juiste plaats om met zijn tweede van de middag de drie punten in Turijn te houden en zo zijn 35e levensjaar extra glans te geven. Juventus verstevigt zijn vierde plek en telt één punt minder dan derde Napoli (70 punten). Champions League-voetbal kan Juventus bijna niet meer ontlopen. Als het AS Roma van José Mourinho vanavond niet wint van het Bologna van Arthur Theate, is het Kampioenenbal een feit. Ook Milan en Inter komen later op de dag nog in actie.