Waalse socialistische vakbond wil druk op bescherming koopkracht hoog houden

“Waar de arbeiders met ons over praten, dat is de koopkracht, het feit dat ze steeds moeilijker het einde van de maand halen. De koopkracht, die steeds verder wordt uitgehold, is al jaren een groot probleem, zo zei FGTB-topman Thierry Bodson in zijn 1 mei-toespraak in Namen. Volgens Bodson hebben de laagste lonen het de voorbije crisisjaren erg te verduren gehad en “kookt de pot over in alle sectoren”.

“Op 13 mei zullen er regionale acties plaatsvinden. Nadien zullen we druk blijven zetten tot aan de hopelijk historische manifestatie voor de koopkracht van 20 juni. En de dag nadien zullen we bekijken wat er nodig is voor na de zomervakantie”, aldus Bodson.

Net als het ABVV, richt ook de FGTB de pijlen op de loonnormwet van 1996 die volgens de vakbond elke significante loonsverhoging blokkeert. “Bedrijven keren enorme dividenden uit aan hun aandeelhouders, maar wij krijgen herhaaldelijk te horen dat er voor de werknemers niets te onderhandelen valt. We kunnen dit niet langer aanvaarden. Wij kunnen deze loonbevriezing niet langer aanvaarden omdat men de wet van 1996 niet wil herzien”, aldus nog Bodson.