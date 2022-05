Russisch offensief in Oost-Oekraïne verloopt trager dan verwacht, “maar dat is een bewuste keuze”

Alles op alles in de Donbas, en een snelle beperkte overwinning. Daar rekenden de Russen – en veel experts – op toen ze begin april hun oorlogskoers in Oekraïne drastisch wijzigden. Maar ook met een nieuwe tactiek verloopt het Russische offensief trager dan verwacht. “Een bewuste keuze”, zegt kolonel en defensie-expert Roger Housen.

Jef Van Hoofstat Bron : Institute for the Study of War, New York Times, eigen berichtgeving

Vandaag om 15:00