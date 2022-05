Franse zangeres Régine op 92-jarige leeftijd overleden

Régina Zylberberg zag op 26 december 1929 het levenslicht in Anderlecht. Haar ouders waren Poolse joden. In 1941 in Aix-en-Provence kon ze ontkomen aan de deportatie dankzij niet-joodse Fransen. In de jaren 1960 zong ze in Carnegie Hall in New York, waardoor ze samen met Edith Piaf een van de weinige Françaises was die de VS hadden veroverd.

De zangeres was bekend van nummers zoals ‘La grande Zoa’, ‘Azzurro’, ‘Les p’tits papiers’, en ‘Patchouli Chinchilla’. Ze was eigenaar van tot 22 discotheken over de hele wereld, die haar voornaam droegen, te beginnen met ‘Chez Régine’ nabij de Champs-Elysées in Parijs. Ze was ook te zien in een tiental films.