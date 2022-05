Budget van gezondheidszorg wordt éénmalig met 207 miljoen euro verhoogd

De federale regering heeft beslist om het budget voor de gezondheidszorg dit jaar éénmalig met 207 miljoen euro op te trekken. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gezegd in De Zevende Dag. De budgetverhoging moet volgens de Vooruit-minister helpen om een aantal kostenstijgingen in de gezondheidszorg te dekken en moet ook toelaten dat zelfstandige zorgverstrekkers onder een aantal voorwaarden hun honoraria aanpassen.

Volgens Vandenbroucke is er binnen de regering een akkoord over een éénmalige verhoging van het gezondheidszorgbudget met 207 miljoen euro. Die extra middelen moeten helpen om de stijgende kosten in een aantal sectoren van de gezondheidszorg op te vangen. Zo werkt het indexeringsmechanisme in de gezondheidszorg “te traag”, en kunnen kostenstijgingen niet meteen doorgerekend worden.

Met de 207 miljoen euro extra zullen zelfstandige zorgverstrekkers hun honoraria kunnen aanpassen. Vandenbroucke geeft het voorbeeld van de kinesitherapeuten. “Voor hen gaat het om 13,8 miljoen euro extra of afgerond 1,4 procent”, klinkt het.

Maar de bedoeling is wel dat die verhoging niet gewoon wordt doorgerekend aan de patiënt. “Er moet een conventie zijn die tariefzekerheid organiseert voor de patiënt”, zegt Vandenbroucke. Over die conventie lopen gesprekken met de sector van de kinesitherapeuten. “Bedoeling is dat we oversteken aan twee kanten en ik hoop dat wat er voorligt ook goedgekeurd wordt”, aldus Vandenbroucke.