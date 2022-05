Te vaak discussies wanneer werknemer bedrijf verlaat: Groen werkt aan regels over eigendom gsm-nummer

Groen werkt aan een wetsvoorstel dat discussies tussen werknemers en werkgevers moet voorkomen, over wie nu exact de eigenaar is van een gsm-nummer, bijvoorbeeld wanneer je het bedrijf verlaat. “We willen duidelijkere afspraken, zeker nu je gsm-nummer ook almaar vaker gekoppeld is aan tal van belangrijke apps”, aldus Stefaan Van Hecke.

De situatie doet zich volgens Van Hecke meer dan geregeld voor op de werkvloer. Een werknemer verlaat het bedrijf, waarna er discussie ontstaat over het gsm-nummer van die werknemer.

“Wanneer je bij een bedrijf begint te werken, krijg je immers vaak het aanbod dat het bedrijf je gsm-kosten betaalt. Omdat de werkgever daarbij meestal je bestaande abonnement overneemt, wordt het bedrijf de nieuwe abonnee van jouw gsm-nummer, en juridisch ook de eigenaar daarvan”, aldus het Groen-Kamerlid.

En kan het bedrijf dus beslissen dat – wanneer je het bedrijf verlaat – “je je eigen gsm-nummer niet opnieuw terugkrijgt.” Zeker wanneer je naar een rechtstreekse concurrent overstapt, doen bedrijven geregeld moeilijk over het meenemen van je gsm-nummer.

Duidelijke spelregels

Van Hecke wil daarom nu duidelijke wettelijke spelregels: “Er moet meer transparantie komen, zodat werknemers van bij de start beter op de hoogte zijn van de eventuele gevolgen wanneer ze hun eigen gsm-nummer door hun bedrijf laten overnemen.” Van Hecke wijst ook de trend waarbij belangrijke apps gekoppeld zijn aan je gsm-nummer. “Stel: je krijgt bij het verlaten van je bedrijf je gsm-nummer niet terug. Dan moet je niet alleen al je contacten inlichten dat je een nieuw gsm-nummer in gebruik gaat nemen. Je moet ook in al deze apps – gaande van je online bank tot het overheidsplatform ItsMe – op tijd de nodige veranderingen doorvoeren of je geraakt in de problemen.”

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) is het voorstel genegen. “Ik vind het wenselijk dat aan de situatie verholpen wordt, waarbij een werkgever verhindert dat een werknemer op het einde van zijn tewerkstelling zijn eigen gsm-nummer recupereert”, antwoordde ze in De Kamer. Volgens de minister zou dat best via het arbeidsrecht gebeuren.

Privé

Van Hecke: “Nelangrijk is dat je als werknemer straks op voorhand goed weet waar je aan toe bent. En dat je vervolgens eventueel de keuze kan maken om je privé gsm-nummer ook echt privé te houden, en aan je werkgever voor het werk een ander gsm-nummer vraagt.”

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is minder vragende partij om dit via een nieuwe wet te regelen: volgens hem zijn er ook situaties waarbij bedrijven er effectief belang bij hebben om een gsm-nummer bij het bedrijf te laten, bijvoorbeeld omdat het nummer goed gekend is bij klanten. Of om te vermijden dat klanten van het bedrijf bij een ex-werknemer terechtkomen.