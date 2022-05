Nipte nederlaag voor Chicago Sky en Emma Meesseman in Indiana Fever

Chicago miste Julie Allemand die in Frankrijk en met ASVEL Lyon de play-offs aanvat. Ook onder meer Candace Parker, Kahleah Cooper en de Chinese Li Yueru (2m03) waren niet van de partij. Op 6 mei opent Chicago Sky het nieuwe WNBA-seizoen in eigen midden en versus Los Angeles Sparks.

Kim Mestdagh heeft titel in het vizier In de Italiaanse finale van de play-offs (Serie A) won Kim Mestdagh (5 punten, 6 rebounds, 4 assists) met Schio met 78-51 van Virtus Bologna. Schio heeft in deze best-of-five een 2-0 op zak. 3 mei is de derde wedstrijd en in Bologna. In de Franse LFB won Julie Allemand (3 punten, 3 rebounds, 7 assists) met ASVEL Lyon met 76-74 van Hainaut. In de kwartfinale van de play-offs neemt ASVEL Lyon het tegen Roche Vendée op. (cpm)