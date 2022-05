Bagageafhandelaar die zich ontfermt over bange puppy op luchthaven, krijgt prachtige beloning van directie

Chad, een bagageafhandelaar bij luchtvaartmaatschappij Virgin Airlines in de Australische stad Perth, heeft vele harten doen smelten. Een passagier filmde hoe de man zich ontfermde over een bange puppy die in een vliegtuig moest worden geladen. Hij bleef de viervoeter de hele tijd bijstaan om het dier te kalmeren. De video van het hartverwarmende moment ging viraal op Tiktok, én is ook de directie van Virgin Airlines niet ontgaan. De CEO van het bedrijf kwam Chad persoonlijk bedanken en had ook een prachtige beloning voor hem in petto.