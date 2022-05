Mijlpaal voor Carlo Ancelotti: eerste trainer ooit die titel pakt in alle vijf grootste competities

De eerste titel die Ancelotti won, was in Italië met AC Milan. In 2010 zou hij dat sprookje nog eens overdoen bij Chelsea, waar hij tevens ook de FA Cup won. Drie jaar later volgt met Paris Saint-Germain de Franse landstitel.

Wanneer Ancelotti ook Bayern München aan een nieuwe titel helpt, staat enkel de Spaanse La Liga nog niet op zijn palmares. Daar kwam dus zaterdag verandering in. Zo wordt de Italiaan als eerste trainer ooit degene die in alle vijf de topcompetities finaal mocht zegevieren. “Ik ben erg opgetogen dat ik de eerste coach ben die dat verwezenlijkt heeft”, vertelde Ancelotti.

Ancelotti kan dit seizoen ook nog een andere grote vis aan de haak slaan: de Champions League. Een vierde eindzege, en een tweede met Real Madrid, behoort nog tot de mogelijkheden. Real speelt aanstaande woensdag de return, nadat het in Manchester met 4-3 verloor.