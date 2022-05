Amerikaanse countryzangeres Naomi Judd overleden

De Amerikaanse countryzangeres Naomi Judd is op 76-jarige leeftijd overleden. Haar dochters, zangeres Wynonna en actrice Ashley, maakten haar overlijden zaterdag bekend.

Naomi Judd vormde eind jaren zeventig met Wynonna het countryduo The Judds. Ze brachten zes studioalbums uit en scoorden verscheidene hits. Het duo won vijf Grammy Awards.

De familie laat weten dat Judd kampte met mentale gezondheidsproblemen. In 2016 maakte ze bekend dat ze worstelde met ernstige depressies en angsten sinds zij en haar dochter in 2011 waren gestopt met toeren. Moeder en dochter hadden onlangs aangekondigd in de herfst toch weer een reeks optredens te plannen.