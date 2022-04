Stéphane Lefebvre aan de leiding in rally van Wallonië

Stéphane Lefebvre, eerder dit seizoen al winnaar van de rally van Haspengouw en de Spa Rally, nam meteen het commando en domineerde de openingsronde van drie klassementsritten. Later op de dag zou hij nog vier klassementsritten winnen wat zijn totaal op de openingsdag op zeven gewonnen ritten brengt. “En we hebben nog een kleine marge”, zei Lefebvre na afloop van de negende rit. “In de derde ronde lagen de proeven er heel vuil bij, dus ontweek ik de diepste putten om zeker niet lek te rijden. In Crupet maakte ik in de tweede lus een klein foutje, maar zonder erg.”

Adrian Fernemont is de enige die min of meer in het spoor van de Fransman weet te blijven. De winnaar van vorig jaar rijdt een erg regelmatige wedstrijd maar Lefebvre is net een tikkeltje sneller. Tijdens de laatste doortocht boven op de Citadel van Namen was Fernémont in het donker 5.8 sneller dan Lefebvre. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats bedraagt 12.6.

De strijd voor de derde plaats blijft spannend. Gino Bux is derde en volgt op 44.2 seconden van leider Lefebvre. Op zijn beurt heeft Bux 11.7 voorsprong op Vincent Verschueren (VW Polo GTi R5) die vierde is. Ghislain de Mévius (Skoda Fabia Evo R5) is vijfde op 55.9 van Lefebvre.

Bij de Junioren leidt Gilles Pyck (Renault Clio Rally4). Zijn concurrent Tom Rensonnet crashte tijdens de derde rit en moest uit het wrak bevrijd worden. Samen met zijn copiloot Loïc Dumont werd hij naar het ziekenhuis overgebracht voor een grondige check-up. Rensonnet houdt aan zijn crash een scheenbeenbreuk over. Loïc Dumont heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

In dezelfde categorie crashten Maxim Decock (Opel Corsa Rally4) en copiloot Colin Van Renterghem. Beiden werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht en hebben intussen het ziekenhuis verlaten.

Op zondag worden er nog drie lussen van telkens drie klassementsritten gereden. De rally van Wallonië eindigt zondagnamiddag.