Achttienjarige Erriyon Knighton loopt supertijd op 200 meter

De achttienjarige Amerikaan Erriyon Knighton heeft zaterdag in het Amerikaanse Baton Rouge, Louisiana, een absolute supertijd op de 200 meter neergezet. De nummer vier van de Olympische Spelen in Tokio snelde er naar 19.49, de snelste tijd ter wereld in tien jaar.

Sinds juni vorig jaar was Knighton met 19.84 al wereldrecordhouder U20, maar nu dook hij dus nog eens gevoelig onder dat record. Op de mondiale ranking aller tijden schiet hij naar boven van de 35e naar de 4e plaats. Alleen Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) en Michael Johnson (19.32) waren ooit sneller. Het is geleden van de olympische finale in 2012 in Londen dat er nog zo snel gelopen is. Toen liep Bolt 19.32 en Blake 19.44.

Ter vergelijking: toen Bolt zo oud was als Knighton, liep hij 19.93. Niet alleen zijn leeftijd maakt de prestatie van de achttienjarige Amerikaan uniek, maar ook dat hij het zo vroeg op het jaar doet. Iedereen die ooit sneller was dan hij, deed dat in augustus of september.