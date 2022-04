Van 20 uur zelf aan topje gewerkt, tot jurk speciaal op maat laten maken en zelfs outfit uitgeleend: dit was de rode loper van de MIA’s

Angèle had een peperdure outfit van het luxehuis Chanel aangetrokken, Pommelien had een spotgoedkoop topje – zelf gemaakt met lipjes van colablikjes. En Camille droeg een jurk met een sleep van twee meter. De Belgische artiesten haalden alles uit de kast om gezien te worden tijdens de uitreiking van de Mia’s, de Vlaamse muziekprijzen. Verslag vanaf de rode loper in Paleis 12.

Angèle, die uitgroeide tot een van de grote winnaars van de Mia’s met drie prijzen, koos voor een zwarte outfit van het Franse modehuis Chanel.

© carlo coppejans

Actrice/zangers Camille liet deze rode jurk op maat maken bij Cilem Tunc, een Turks-Belgisch modeontwerpster en influencer.

© carlo coppejans

De sleep was twee meter lang. “Dit zijn mijn allereerste Mia’s, ik moest dus wel in stijl komen. En ik ga graag over the top.” Ze heeft zelf ook ideeën aangeleverd voor het ontwerp. “Ik heb een boekje waarin ik mijn inspiratie vanop onder meer Pinterest opteken.”

© carlo coppejans

Metejoor, dat andere prijsbeest naast Angèle, ook met drie trofeeën, ging gekleed in het Nederlandse label Scotch & Soda. Hij werd vergezeld door zijn partner Britt.

© carlo coppejans

Metejoor ging een tweede keer op de foto. Nu met de Nederlandse zangeres Babet, met wie hij de monsterhit 1 op een miljoen scoorde.

© carlo coppejans

Regi en Pauline haalden de hitparade met Duizend sterren, nadat hij haar vond in de Regi academy. De voorbije dagen waren ze in Málaga voor de tv-opnames van het tweede seizoen. Net weer geland in België stoven ze door naar de Mia’s. “Ik had al een zwart pak klaarliggen, maar ik ben toch voor iets fleurigers gegaan”, zei Pauline, die een glinsterende, roze jurk met bonbonstrik aan had.

© carlo coppejans

De Nederlandse zanger Jaap Reesema, die vaak samenwerkt met Regi, en zijn partner Kim.

© carlo coppejans

Prinses Delphine, die een prijs mocht uitreiken, verscheen op de rode loper in een outfit uit haar eigen kledingcollectie: een outfit met de boodschap Never give up, gecombineerd met een Blabla-sjaal.

© carlo coppejans

Actrice/zangeres Pommelien, bekend van de Ketnet-serie #LikeMe, had haar topje zelf gefabriceerd. Het is vervaardigd uit ijzeren lipjes van Cola-blikjes. “Hoeveel het er zijn? Geen idee. Ik heb er wel veel cola voor moeten drinken.” Pommelien heeft er naar schatting twintig uur aan gewerkt.

Haar date Francisco Schuster, ook uit #LikeMe, vond zijn seventies-kostuum in een Brusselse vintage-winkel. Onder zijn vest had hij geen hemd aan. “Ik dacht: ik doe iets anders. Waarom niet met blote bast?”

© carlo coppejans

© DHS

Ann Demeulemeester mocht Bazart kleden in haar kenmerkende zwart en wit, ook de kleuren van hun performance tijdens de liveshow.

© carlo coppejans

Acteur Kevin Janssens en presentatrice Julie Van den Steen gingen samen op de foto.

© carlo coppejans

Jan Leyers en zijn vrouw Anne poseerden met hun vier dochters. Van links naar rechts: Ella, Olga, Dorien en Billie.

© carlo coppejans

Olga Leyers met haar vriend Giancarlo.

© carlo coppejans

Billie Leyers met haar vriend, producer Jasper Maekelberg.

© carlo coppejans

Ella Leyers ging winkelen met Jennifer Heylen en kocht deze jurk van het Parijse merk Coperni.

© carlo coppejans

Actrice Jennifer Heylen koos voor een groene outfit.

© carlo coppejans

“Ik voel me een echt meisje in deze tutu”, zei actrice Lize Feryn, gekleed in de Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi. Het bovenstuk is doorschijnend, ook vooraan. “Maar je zult niets zien, want ik heb tepelklevers aan.” Haar vriend, sportanker Aster Nzeyimana, had zijn outfit zelf samengesteld op het internet – “via obscure websites”, naar eigen zeggen.

© carlo coppejans

© carlo coppejans

Koen en Kris Wauters van Clouseau.

© carlo coppejans

Gastvrouw Danira Boukhriss.

© carlo coppejans

© carlo coppejans

Rapper Zwangere Guy.

© carlo coppejans

Rapper Brihang.

© carlo coppejans

Junior en Stephanie Planckaert, met haar dochter Iluna.

© carlo coppejans

Oud-Songfestivalwinnares Sandra Kim had weinig tijd gestoken in haar styling, gaf ze toe. “Ik ben niet bezig met mode. Het belangrijkste is dat ik hier ben. Mijn kleding is bijzaak.”

© carlo coppejans

Mediafiguur Soe Nsuki houdt naar eigen zeggen van kleurrijk, en dus ging ze ook zo gekleed, in een ontwerp van de Parijse Carla Boré.

© carlo coppejans

Hiphopper Tourist LeMC met zijn vrouw Marta.

© carlo coppejans

De cast van Thuis.

© carlo coppejans

Acteur Yemi Oduwale, Dries uit Thuis, was een van de kleurrijkste gasten op de rode loper. “Ik heb gewoon geel – mijn lievelingskleur – ingetikt op Zalando, en ik kwam hierop uit.” Binnenin zijn vest en op zijn T-shirt staan figuurtjes uit The Simpsons, een van zijn favoriete tv-programma’s.

© carlo coppejans

Radio- en tv-presentatrice Siska Schoeters, die graag Belgische ontwerpers promoot, mocht dit wit kostuum lenen van Christian Wijnants uit Antwerpen. “Ik breng het terug naar zijn winkel, en dan zal een klant dat met mijn zweet erin kopen”, zei ze op haar typerende ironische toon.

© carlo coppejans

Jérémie Makiese vertrekt maandag naar Turijn, om daar de Belgische kleur te verdedigen op het Eurovisiesongfestival. “Ik voel me opgewonden. Ik wil gewoon zingen en de beste vertegenwoordiger voor ons land zijn.” Zijn stemproblemen waarover hij de afgelopen dagen vertelde in de media, zijn voorbij.

© carlo coppejans

Pedro Elias en Wesley Sonck verplaatsten de Container cup naar Paleis 12.

© carlo coppejans

Ook mevrouw Wesley Sonck, Virginie, was erbij.

© carlo coppejans

Journaalanker Xavier Taveirne met zijn partner Bas.

© carlo coppejans

Acteur Kristof Goffin, bekend uit Dertigers.

© carlo coppejans

Kim Van Oncen, ook uit Dertigers.

© carlo coppejans

Topvoetbalster Tessa Wullaert maakte in de kleurkeuze een knipoog naar het paars van haar club Anderlecht.

© carlo coppejans

De prijs voor opvallendste hoed ging naar muzikante Sylvie Kreusch.

© carlo coppejans

Premier Alexander De Croo kwam met zijn echtgenote Annik, die haar roze jurk vond bij Natan. Dat Brusselse modehuis kleedt ook onze koningin Mathilde en haar Nederlandse collega koningin Máxima.

© carlo coppejans

Stand-up comedian en tv-presentator Bart Cannaerts.

© carlo coppejans

“Vind je het schoon?”, vroeg actrice Ianthe Tavernier (De buurtpolitie) aan journalisten. “Ik vind het best stoer.”