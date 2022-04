Geen promotie voor RWDM: Seraing verzekert zich van een extra seizoen in 1A

We krijgen geen tweede promovendus volgend seizoen in 1A. RWDM is er zaterdag tegen Seraing niet in geslaagd om de nederlaag uit de heenwedstrijd op te halen. In return in Luik bleef het 0-0 en dus mag Seraing zich opmaken voor een extra jaar op het hoogste niveau. Bij RWDM nam Igor De Camargo afscheid van het profvoetbal.

Seraing stak meteen de lont in het vuur: al na één minuut probeerden Mikautadze en Poaty iets te creëren op de linkerflank, maar de bal belandde uiteindelijk naast. Het was meteen een stevige waarschuwing van de Luikenaars, die in het openingskwartier duidelijk de maat namen. Op het kwartier probeerde ook RWDM zich even te manifesteren: El Ouahdi probeerde voor te zetten naar Nangis, maar zijn poging werd weggewerkt. Ook Le Joncour moest even later het nodige opkuiswerk doen nadat Maziz Mikautadze had gelanceerd.

Rond de 25e minuut zorgde een fout van Opare voor een kantelpuntje in de wedstrijd. De Ghanees ging driest in op Hazard en kreeg hiervoor geel. Het spel lag daarop even stil, want de VAR riep scheidsrechter Lardot naar het scherm om te kijken of de verdediger toch geen rood verdiende. Neen, oordeelde Lardot.

RWDM maakte aanvankelijk gebruik van dit korte intermezzo om zijn neus even aan het venster te steken. El Ouahdi zat na een corner dicht bij de 0-1, maar zijn schot ging hard naast. Ook Nangis probeerde het met een goede run op rechts, maar zijn trap werd gedevieerd door Dyrestam en vervolgens simpel geplukt door Dietsch.

Bij RWDM, dat er in de eerste helft nauwelijks in slaagde om vlot te combineren, stak de twijfel in het slotkwartier van de eerste helft een paar keer de kop op. Ruyssen ging kort na het halfuur de mist in, Cissé kon niet profiteren en schoot hoog over. Ook Mouandilmadji kon zijn kans gaan, maar zijn poging schoof naast. Kort voor de rust had Defourny een kattensprong nodig om te vermijden dat RWDM opnieuw vlak voor de rust een doelpunt zou slikken.

Oulare voor afscheidnemende De Camargo

De rust bracht niet meteen raad voor RWDM, enkel een nieuwe speler: Keita kwam erin voor Gécé. Seraing bleef de gevaarlijkste ploeg, al probeerde RWDM het wel een paar keer via onder andere El Ouahdi en De Camargo.

Trainer Euvrard trachtte in de 64e minuut voor een nieuw kantelpunt te zorgen: de afscheidnemende De Camargo werd erafgehaald voor Oulare, El Ouahdi maakte dan weer plaats voor seizoensclubtopschutter Nzuzi – die de heenwedstrijd had gemist door een gele schorsing.

Helaas voor de talrijk meegereisde supporters, die hun team onophoudelijk vocaal bleven ondersteunen, bracht die dubbele offensieve wissel weinig zoden aan de dijk. Hazard deed nog zijn stinkende best, maar Dietsch onderschepte zijn poging om Oulare te bereiken. Niemand bij RWDM slaagde er nog in om voor een magisch moment te zorgen. De Molenbekenaars zullen hun promotiedroom minstens een jaar moeten opbergen.