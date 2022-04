Trabzonspor en ex-Bruggeling Stefano Denswil pakken eerste Turkse landstitel sinds 1984

Trabzonspor heeft zich zaterdagavond op de 35e speeldag in de Süper Lig met een 2-2 gelijkspel tegen Antalyaspor verzekerd van zijn zevende landstitel in Turkije, de eerste sinds 1984. Met nog drie speeldagen te gaan heeft Trabzonspor een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Fenerbahçe. Omdat het onderling resultaat bij een gelijk aantal punten de doorslag geeft, is Trabzonspor al zeker van het kampioenschap.

Maar liefst 38 jaar heeft Trabzonspor erop moeten wachten, maar voor het eerst sinds 1984 is het nog eens landskampioen. Trabzonspor had aan een 2-2-gelijkspel bij Antalyaspor genoeg om de titel te pakken. Bij Antalyaspor stond onze landgenoot Ruud Boffin tussen de palen. Bij Trabzonspor was er een basisplaats voor de Nederlander Stefano Denswil, voormalig verdediger van Club Brugge.

De leider in de Süper Lig ging verschroeiend van start en Cornelius maakte na drie minuten spelen al de openingstreffer voor Trabzonspor. In de tweede helft hing Ndao de bordjes opnieuw gelijk. Tokoz bracht de thuisploeg weer op voorsprong, maar Wright wiste de voorsprong weer uit in de 80e minuut.

