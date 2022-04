Gwenny en Marino verwelkomen Laex, hun twaalfde (!) kind met letters A, E, L en X: “Definitief ons laatste”

Het grote gezin woont in de Kleine Veldstraat, in het centrum van Staden. Alex (14), Axel (13), Xela (12), Lexa (11), Xael (10), Xeal (9), Exla (6), Leax (5), Xale (3), Elax (2) en Alxe (1) kregen er onlangs nog een zus bij. Naast Laex waren onder meer Ealx en Exal een mogelijk lettercombinatie voor het pasgeboren kindje.

Het wordt de laatste telg in de familie Vaneenoo-Blanckaert. “We dromen van in het begin van twaalf kinderen”, zei mama Gwenny Blanckaert eerder. “Het is een heel bewuste keuze, we hebben die beslissing gemaakt vooraleer we ons eerste kind hadden. Nu wordt het definitief ons laatste kind.” Het koppel dacht dat eerst dat het een zoontje was maar de laatste weken werd het duidelijk dat er een meisje de grote familie zou vervoegen. Met acht dochters en vier zonen is Familie X nu compleet.

Geen gekkenhuis

Papa Marino Vaneenoo werkt als arbeider in een nachtploeg. Mama Gwenny werkt deeltijds, om genoeg tijd over te houden om het huishouden te regelen. Het lukt haar om alles zelf te organiseren. “Mensen denken vaak dat het heel chaotisch moet zijn met zoveel kinderen in huis, maar dat valt zeer goed mee. We voeden ieder kind op dezelfde manier op, ze zijn allemaal vrij rustig en het is hier nooit een gekkenhuis. Af en toe krijgen we hulp van familie of kan er iemand bij een vriendje of vriendinnetje gaan slapen.”