Patro grijpt naast eindrondeticket na zure nederlaag in Tienen

In een zenuwslopende vurige partij waarbij de ene tegen de degradatie en de ander voor promotie vocht, trok Patro uiteindelijk aan het kortste eind. Met een lichte rode kaart midden eerste helft zaten de wedstrijdomstandigheden de Maaslanders niet mee. Toen een ontketend Tienen op het uur ook nog op voorsprong kwam, voelde Patro de bui hangen. In een chaotisch einde slikte ook Bounou rood en was het voor de Maaslanders over and out.

De zenuwen gierden van bij de aftrap door het stadion dat na amper een kwartier al een eerste keer ontplofte. Een lob van Claes werd in het lege doel in extremis op de lijn weggewerkt door Massengo die de bal via onderkant lat terug het veld in schoot. Het was bij die fase niet duidelijk of de bal de doellijn al dan niet had overschreden maar ondanks fel Tiens protest, gaven de ref en lijnrechter geen krimp. Op een loeier van Osei-Berkoe moest Belin de vuisten gebruiken. Aan de overkant liet Arénate een eerste kans onbenut.

© Karel Hemerijckx

Midden eerste helft ontplofte het stadion dan een tweede keer toen Mombongo aan de zijlijn in een duel rood kreeg voor een armbeweging waarbij Chantrain gretig neerging. Patro dus met tien hetgeen een hevig Tienen zowaar even vleugels gaf maar zonder echt doelgevaar. De grootste kans kreeg net voor rust Arénate die oog in oog met Bouzian recht op de doelman mikte. Misser met zware gevolgen want net voor het uur vond Swerten na een geslaagde rush vooraan Osei-Berkoe die in één tijd afwerkte.

Met één man minder en een 1-0 achterstand voelde een aangeslagen Patro plots zijn eindronde-kansen als zand door de vingers glippen. Met flankaanvaller Baysal voor verdediger Vandergeeten en de tot dan onzichtbare Bounou in een meer centrale rol probeerde Stijnen het tij nog te keren. Maar de gelijkmaker zat er niet meer in, in een wedstrijd die op het einde nog compleet ontspoorde met gele en rode kaarten.

© Karel Hemerijckx

TIENEN: Bouzian, Chantrain, Vanweerts (76’ Laureys), Meeus, Singh, Swerten (90’ Spaenhoven), Claes, Jochmans (88’ Jochmans), Matterne, Osel-Berkoe (90’ Vos), Kempeneers.

PATRO: Belin, Dijkhuizen, Massengo, Corstjens, Vandergeeten (71’ Baysal), Gueroui, Terwingen, Bounou, Arénate (84’ Naudts), Bamona, Mombongo.

DOELPUNTEN: 57’ Osei-Berkoe 1-0.

GELE KAARTEN: T1 Hias, Mombongo, Meeus, T1 Stijnen, Corstjens, Osei-Berkoe, Bounou, Jochmans, Gueroui. Singh.

RODE KAARTEN: 21’ Mombongo (2xgeel, fout op Chantrain), 82’ T1 Stijnen (2xgeel, protest), 85’ Bounou (2xgeel).

SCHEIDSRECHTER: De Couvreur.

TOESCHOUWERS: 1500.(jmi)