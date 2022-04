Paul De Grauwe over prijsstijgingen: “De crisis in de jaren zeventig was veel erger”

Stijgende prijzen voor energie, grondstoffen en levensmiddelen, lonen die niet meer meegaan tot het eind van de maand: het lijkt soms of we vandaag opnieuw de jaren zeventig beleven, toen de inflatie hoge toppen scheerde en de oliecrisis voor autoloze zondagen zorgde. “Er komen de volgende maanden zeker nog meer prijsverhogingen aan”, zegt Paul De Grauwe, docent aan de prestigieuze London School of Economics en hoogleraar aan de KULeuven. “Maar ik denk niet in dezelfde mate als in de jaren zeventig. De crisis was toen zoveel erger dan vandaag. Er was veel werkloosheid en de hoge inflatie hield tien jaar aan. Ik denk niet dat we nu in dezelfde situatie verzeild gaan geraken.”